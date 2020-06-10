Снятие ограничений улучшит психологическое состояние москвичей

Город возвращается к нормальной жизни

Снятие большинства "карантинных" ограничений в Москве благоприятно скажется на психологическом состоянии жителей города. Такое мнение высказал депутат Мосгордумы Андрей Медведев.

"Снятие ограничений - это, безусловно, очень хорошо. Хорошо даже не потому, что бизнес начнет работать, хотя и это тоже очень важно. Но это хорошо с психологической точки зрения: ощущение, что ты можешь спокойной пойти на улицу, да, пусть в маске, пусть пока не все совершенно, но это уже абсолютно другая ситуация. Это возвращение людей к нормальной жизни", - сказал Медведев агентству "Москва".

По его словам, москвичи, хоть и понимают необходимость соблюдения ограничительных мер, все равно устали. Особенно тяжело было тем, кто долгое время находился в небольших квартирах с детьми.

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