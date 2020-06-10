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Воеводина решила уехать из России вместе с сыном от экс-короля Малайзии

08:54
  • среда
  • 10 июня 2020

Она намерена осуществить свою давнюю мечту

"Мисс Москва-2015" и бывшая жена экс-короля Малайзии Оксана Воеводина решила уехать в Лондон в 2021 году.  
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"Мы сейчас думаем о том, чтобы переехать в Великобританию. Потому что я хочу поступить в магистратуру. Я уже закончила обучение в Плеханова и планирую получить MBA-образование в Лондоне", - сообщила Воеводина. 

По ее словам, из-за пандемии коронавируса переезд пришлось отложить до 2021 года. Сейчас она присматривает учебные заведения в Лондоне. Модель призналась, что всю жизнь мечтала получить международный диплом об образовании. 

Как пишет starhit.ru, Воеводиной и ее сыну не придется подыскивать жилье в Лондоне. Экс-король Малайзии Мухаммад V якобы подарил россиянке дом в британской столице. Особняк оценивается в 600 миллионов рублей. 

Напомним, Воеводина и Мухаммад V поженились в 2018 году, но развелись уже через девять месяцев. Бывший король Малайзии улетел на родину, бросив возлюбленную с ребенком. Он отказался признавать годовалого Леона своим сыном.

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