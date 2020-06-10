Число подтвержденных случаев COVID-19 в мире превысило 7,2 миллиона

Излечились 3,37 миллиона человек

Число жертв коронавируса в мире увеличилось за минувшие сутки на 277 человек. Всего за время пандемии скончались от заболеваний, связанных с COVID-19, 411 тысяч пациентов.

По данным американского университета Хопкинса на утро 10 июня, с момента начала пандемии в мире подтверждено 7 миллионов 238 тысяч 611 случаев заражения COVID-19. 3,37 миллиона пациентов излечились.

Больше всего инфицированных зарегистрировано в США - 1 979 411, на втором месте Бразилия - 739 503 заразившихся коронавирусом. По данным портала Worldometer, уровень смертности от коронавируса на 1 миллион населения планеты составил 53,1 против 52,4 днем ранее.

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