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Главный нарколог России рассказал о пьянстве Ефремова

09:08
  • среда
  • 10 июня 2020

Брюн несколько раз видел Ефремова, но трезвым - ни разу

Главный внештатный специалист психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн прокомментировал инцидент, который произошел с актером Михаилом Ефремовым. Артист, находившийся в нетрезвом состоянии, попал в ДТП, в результате чего погиб мужчина.

В эфире "Первого канала" Брюн сообщил, что ни разу не видел Ефремова в трезвом виде. "Я несколько раз видел Михаила Ефремова в разных ситуациях, и трезвым я его ни разу не видел", - приводит "Комсомольская правда" слова нарколога.

Накануне суд отправил Ефремова под домашний арест до 9 августа. Свою вину за ДТП актер признал.

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