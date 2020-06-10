Главный нарколог России рассказал о пьянстве Ефремова

Брюн несколько раз видел Ефремова, но трезвым - ни разу

Главный внештатный специалист психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн прокомментировал инцидент, который произошел с актером Михаилом Ефремовым. Артист, находившийся в нетрезвом состоянии, попал в ДТП, в результате чего погиб мужчина.

В эфире "Первого канала" Брюн сообщил, что ни разу не видел Ефремова в трезвом виде. "Я несколько раз видел Михаила Ефремова в разных ситуациях, и трезвым я его ни разу не видел", - приводит "Комсомольская правда" слова нарколога.

Накануне суд отправил Ефремова под домашний арест до 9 августа. Свою вину за ДТП актер признал.

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