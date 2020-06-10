"Куда я денусь?": как будут следить за домашним арестом Ефремова

Накануне суд огласил меру пресечения в отношении актера

Соблюдение Михаилом Ефремовым всех условий домашнего ареста будет контролировать прокуратура. Об этом сегодня сообщили в ведомстве. Используют и технические средства, которые ведут мониторинг через спутниковые данные и интернет. Суд избрал меру пресечения накануне вечером. Ефремов согласился с предъявленным обвинением.

Низко надвинутая кепка, маска на лице. Наручники. Когда Михаила Ефремова доставили в Таганский суд, был уже вечер. В ожидании судьи актер, склонившись, покачивал головой, кто-то даже рассмотрел на его глазах слезы. Из оцепенения его вывел голос судьи:

"Руководствуясь статьей 107 УК РФ избрать обвиняемому Ефремову Михаилу Олеговичу меру пресечения в виде домашнего ареста 9 июня 2020 года сроком на два месяца, то есть до 9 августа 2020 года".

Адвокат ходатайствовала о более мягкой мере пресечения - подписке о невыезде. Однако следствие попросило учесть, что у Ефремова есть действующий загранпаспорт, а еще он является злостным нарушителем правил дорожного движения - более десятка протоколов только с начала этого года. Наконец, артист уже давал подписку о невыезде сразу после аварии, но вместо того, чтобы поехать домой, скрылся на квартире друзей и не явился на допрос накануне утром. Полицейским пришлось его разыскивать, а потом еще и стоять под дверью и ждать, когда им откроют. Все это время Ефремов сообщал о плохом самочувствии - якобы о проблемах с сердцем. К нему несколько раз действительно приезжала скорая, но никаких противопоказаний к проведению следственных действий медики не нашли. Впрочем, и спустя 16 часов после аварии Ефремов был явно не в форме.

- Вы сейчас в каком состоянии, как оцениваете?

- Я сейчас ни в каком состоянии. Говорить не могу ничего.

- Вы помните, что произошло вчера в 21:44?

- Автоавария чудовищная произошла, и я в шоке.

- Вы были пьяны?

- Вероятно...

- Сколько вы выпили?

- Не помню.

- Где вы пили вчера?

- Я не хочу с вами разговаривать.

- Вы знаете, что человек умер после той аварии, вы признаете себя виновным?

- Да, конечно признаю. А куда я денусь-то.

Вопрос, который Ефремов задал то ли следователю, то ли сам себе, оказался отнюдь не риторическим. Отсюда и решение суда о домашнем аресте. Сразу после заседания заслуженного артиста доставили домой, в Плотников переулок. Под усиленной охраной проводили в квартиру, где на него наденут электронный браслет. В течение 60 дней Ефремов не сможет общаться ни с кем, кроме ближайших родственников, адвокатов и полицейских. Также запрещено использование любых средств связи, кроме случаев вызова аварийных служб или скорой помощи. Контролировать соблюдение этих условий будут сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний. Обещала подключиться и прокуратура.

Вечером 8 июня на Смоленской площади Михаил Ефремов на своем внедорожнике не справился с управлением, пересек двойную сплошную линию разметки и лоб в лоб врезался в развозной фургон "Лада", за рулем которого находился 57-летний житель Рязани Сергей Захаров. Мужчина скончался в больнице от полученных травм. У него остались жена, двое детей и 86-летняя мать. В крови Ефремова обнаружили почти два промилле алкоголя - это не менее бутылки водки. Сейчас многие поклонники актёра задаются вопросом: почему те, кто находился в тот роковой вечер рядом, позволили ему сесть за руль в таком состоянии.

По закону Михаилу Ефремову грозит от пяти до 12 лет лишения свободы.

Алексей Платонов, "ТВ Центр".

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