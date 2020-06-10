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Умерли еще 216 человек: последние данные о коронавирусе в России

11:43
  • среда
  • 10 июня 2020

За минувшие сутки в России выявили более 8 тысяч случаев заражения

Последние данные оперативного штаба о распространении коронавируса в России. За минувшие сутки в 83 регионах выявлено 8 тысяч 404 заболевших. Из них около 35 процентов не имели симптомов. Скончались 216 человек. За всё время умерли 6 тысяч 358 пациентов, передает "ТВ Центр".
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Всего диагноз "Ковид-19" поставлен у 493657. За весь период было проведено более тринадцати с половиной миллионов лабораторных исследований на наличие инфекции, около 300 тысяч тестов за день.

Количество выздоровевших продолжает увеличиваться. Уже в восьмой раз с начала пандемии их больше, чем заразившихся. За сутки из больниц выписаны 10 тысяч 386 пациентов. Таким образом, полностью вылечились уже 252 тысячи 783 человека.

В Москве коронавирус подтвердился у 1195 человек. Это самый низкий показатель за последние два месяца. За всё время зафиксировано 199 тысяч 785 случаев заболевания Ковид-19. За день скончались 56 человек.

В столице уже в десятый раз число выздоровевших превышает число заболевших. За сутки вылечились 3 тысячи 796 человек. За всё время из больниц выписаны 113 тысяч 533 пациента.

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