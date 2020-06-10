Как проходят испытания российской вакцины от COVID-19

Клинические испытания могут завершить уже летом

Испытания российской вакцины от COVID-19 выходят на финишную прямую. Для завершающего этапа отобраны 50 военнослужащих-контрактников, в том числе военных медиков, и группа гражданских добровольцев, передает "ТВ Центр".

Сейчас их поместили на две недели на изоляцию. Обязательный карантин необходим, чтобы исключить возможность занесения инфекции участникам эксперимента.

Препарат для профилактики и лечения коронавирусной инфекции разработан специалистами Минобороны России и Национального центра микробиологии имени Гамалеи. Вакцина уже показала свою эффективность в исследованиях на животных. Клинические испытания планируется завершить к августу.

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