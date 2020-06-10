ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Как проходят испытания российской вакцины от COVID-19

11:50
  • среда
  • 10 июня 2020

Клинические испытания могут завершить уже летом

Испытания российской вакцины от COVID-19 выходят на финишную прямую. Для завершающего этапа отобраны 50 военнослужащих-контрактников, в том числе военных медиков, и группа гражданских добровольцев, передает "ТВ Центр".
В России за сутки умер 171 пациент с коронавирусом

Сейчас их поместили на две недели на изоляцию. Обязательный карантин необходим, чтобы исключить возможность занесения инфекции участникам эксперимента.

Препарат для профилактики и лечения коронавирусной инфекции разработан специалистами Минобороны России и Национального центра микробиологии имени Гамалеи. Вакцина уже показала свою эффективность в исследованиях на животных. Клинические испытания планируется завершить к августу.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Лаборатория
Лаборатория
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.