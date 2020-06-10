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В США резко выросли темпы заражения коронавирусом

11:49
  • среда
  • 10 июня 2020

В стране не стихают акции протеста

Количество заболевших коронавирусом в мире превысило 7 миллионов 200 тысяч человек. Скончались четыреста одиннадцать тысяч.

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Тревожная ситуация складывается в США. В 14 штатах фиксируют резкий рост случаев инфицирования. Эксперты связывают это с волной протестов, которые третью неделю сотрясают страну. Коронавирусом во время уличных акций в Вашингтоне заразились и бойцы Национальной гвардии.

Многотысячные митинги проходят и в Европе. На этом фоне в Испании вводят штрафы до 100 евро за нарушение масочного режима. А гражданам Германии в течение всего лета будет запрещён выезд в 160 стран мира.

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