Нижний Новгород претендует на звание "Города трудовой доблести"

Город (тогда он назывался Горький) многое сделал, чтобы приблизить Победу

В России появятся "Города трудовой доблести". Закон об этом почётном звании появился в марте, а сейчас идёт голосование, в котором участвуют 20 претендентов. Один из первых кандидатов - Нижний Новгород. В Горьком - так раньше назывался город - заводы выпускали колоссальное число техники и орудий.

Трудовая лошадка" на фронте и в тылу - "ГАЗ-АА" - прославленная "полуторка". Из-под вражеского огня эта модель грузовика вывезла миллионы раненых, доставила тысячи тонн боеприпасов и продовольствия. А еще курсировала по "Дороге жизни" под Ленинградом, эвакуировав около 500 тысяч жителей города, блокированного фашистами. В это трудно поверить, но в 41-м многие детали корпуса вручную гнули женщины и подростки, передает "ТВ Центр".

"Пришли женщины на рабочие места своих мужей, братьев. Где-то в первый месяц войны полторы тысячи женщин сюда пришли. Причем, не только на сборку. Они пришли в тяжелые цехи, в кузницу, в литейные цеха. И освоили абсолютно все мужские специальности", - рассказала руководитель музея истории автомобильного завода "ГАЗ" Наталья Колесникова.

В самом начале войны Марию Бычкову - ей тогда было 16 - вместе с ровесниками привезли в Горький из Костромской области. Обучили, как вытачивать детали на станке. Впереди были четыре изматывающих года. На завтрак и ужин только хлеб - на сутки полагалась норма 800 граммов. Труженица тыла вспоминает, как однажды у нее украли продуктовые карточки - от голодной смерти тогда спасли друзья-заводчане.

Это был одновременно трудовой подвиг и подвиг конструкторской мысли. Завод "Красное Сормово" хоть и считался еще до войны "универсалом", но специализировался на судостроении. Всего полтора месяца понадобилось, чтобы наладить линию сборки танков. Прямо с конвейера уезжали на фронт легендарные "34-ки" - лучшие боевые машины Великой Отечественной. По воспоминаниям Георгия Жукова, та первая партия - подоспевшая как никогда вовремя - сыграла большую роль в битве за Москву. Всего Горький поставил Красной Армии больше 38 тысяч танков, самоходных артиллерийских установок и бронемашин. Свыше 16 тысяч самолетов, а еще "Катюши" и бронепоезда. Из 55 построенных в стране во время войны субмарин 27 собрали в Горьком.

Фюрер не знал - только догадывался о производственной мощности и значении Горького для нашей армии. А потому, уже отступая, бросил на волжский город воздушную армаду - 600 самолетов, которые разрушили многие заводские цеха до основания. На архивных фотографиях последствия страшных бомбардировок. Тогда на полное восстановление предприятий Ставка дала всего 3 месяца. Город возродился за 100 дней и позволил приблизить победу.

Спустя 75 лет конвейеры и стапели перестроены - на поточных линиях задействованы роботы и компьютеры. Выпускается преимущественно гражданская продукция - автомобили и суда для мирной жизни. Именно о ней и мечтали, её приближали солдаты и труженики тыла в годы войны.

Егор Киселёв, Александр Панюшкин, "ТВ Центр".

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