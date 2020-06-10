Зрители ТВЦ продолжают собирать средства на лечение 2-летнего Максима

Сумма для семьи неподъемная
"ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!" Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта worldvita.ru/tvc/. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что Вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!
Телеканал "ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita продолжает собирать средства на лечение Максима Семко. Его историю мы рассказывали 9 июня. Для семьи сумма неподъёмная - более девяти с половиной миллионов рублей.
За прошедший день на счет фонда поступило более четырех с половиной миллионов (осталось собрать 5 052 273 рубля из 9 656 464 рубля). Мы благодарим всех, кто откликнулся и подарил ребенку шанс на жизнь. Это тот случай, когда дорога каждая минута и специализированная помощь нужна как можно скорее.
Нейробластому обнаружили у мальчика на 4-ой стадии. Всего за год Максим перенес 8 курсов химиотерапии, трансплантацию костного мозга, лучевую терапию, и наконец операцию по удалению опухоли. Теперь дело за иммунотерапией - врачи видят выход только в одном препарате, на который в семье не соберут денег, даже если продадут все, что у них есть.
Мы продолжаем помогать Максиму все вместе. Для этого достаточно отправить SMS на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами. Она будет списана со счёта. Можно также воспользоваться кредитной картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод.
Банковские реквизиты:
Получатель: Благотворительный Фонд Помощи Детям
ИНН: 7819030709
КПП: 784101001
Р/счет: 40703810655240000096
Банк: Северо-Западный банк ПАО Сбербанк г. Санкт-Петербург
БИК: 044030653
К/счет: 30101810500000000653
Назначение платежа: помощь на лечение Семко Максима, программа 1008Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"