Зрители ТВЦ продолжают собирать средства на лечение 2-летнего Максима

Сумма для семьи неподъемная

"ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!" Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта worldvita.ru/tvc/. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что Вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

Телеканал "ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita продолжает собирать средства на лечение Максима Семко. Его историю мы рассказывали 9 июня. Для семьи сумма неподъёмная - более девяти с половиной миллионов рублей.

За прошедший день на счет фонда поступило более четырех с половиной миллионов (осталось собрать 5 052 273 рубля из 9 656 464 рубля). Мы благодарим всех, кто откликнулся и подарил ребенку шанс на жизнь. Это тот случай, когда дорога каждая минута и специализированная помощь нужна как можно скорее.

Нейробластому обнаружили у мальчика на 4-ой стадии. Всего за год Максим перенес 8 курсов химиотерапии, трансплантацию костного мозга, лучевую терапию, и наконец операцию по удалению опухоли. Теперь дело за иммунотерапией - врачи видят выход только в одном препарате, на который в семье не соберут денег, даже если продадут все, что у них есть.

Мы продолжаем помогать Максиму все вместе. Для этого достаточно отправить SMS на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами. Она будет списана со счёта. Можно также воспользоваться кредитной картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод.

Банковские реквизиты:

Получатель: Благотворительный Фонд Помощи Детям

ИНН: 7819030709

КПП: 784101001

Р/счет: 40703810655240000096

Банк: Северо-Западный банк ПАО Сбербанк г. Санкт-Петербург

БИК: 044030653

К/счет: 30101810500000000653

Назначение платежа: помощь на лечение Семко Максима, программа 1008

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