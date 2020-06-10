В Крыму высадят оливковую рощу в теплице

Делается это в рамках эксперимента

Первая в России оливковая роща появится в Крыму. Местные учёные решились на уникальный эксперимент - выращивать эти капризные деревья будут в теплицах. Комплекс уже практически достроен. А сейчас готовят ростки оливы.

Укрытый отвесными скалами Форос – небольшой кусочек субтропиков на полуострове. Зима мягкая, лето продолжительное и не такое знойное благодаря морским бризам. Идеальное место для выращивания оливки. Этот сад – самый молодой в Крыму. Ему всего 8 лет. Три сотни деревьев. Экспериментально плотная посадка. Есть и результат – в прошлом году удалось получить оливковое масло высшего качества. Объёмы, конечно, не коммерческие. Чтобы выйти на большой рынок, нужны большие сады. А единственное место в России, где можно выращивать маслины, южный берег Крыма. Но свободной подходящей территории здесь практически нет. Крымские ученые предложили фантастический вариант – выращивать оливу в теплицах, передает "ТВ Центр".

"Мы выбираем деревья, которые были в прошлом году особенно продуктивные. Это различные сорта. Сорт "Никитская" и сорт "Кэриджола" итальянская. И нам нужно так попасть, чтобы они были самоопыляемыми или опыляли друг друга", - рассказал проректор по внешним связям КФУ Михаил Сергеев.

С каждого дерева приходится срезать по несколько больших ветвей. Маленькие черенки просто не выдержат длительную транспортировку. До степного Крыма, где сейчас строятся теплицы, 2,5 часа.

Большую часть саженцев выращивают технологическим способом. Черенки помещают в питательную смесь и оставляют в теплице с автоматической системой туманообразования.

А вот так оливку еще никто не выращивал. Кусочек веточки помещают в питательную смесь. Через какое-то время в пробирке появятся корешки. С таким материалом будут работать уже генетики. Попробуют создать морозостойкий вид. Проект уже вышел на международный уровень. Подключились бывшие выпускники университета.

"У нас достаточно много, еще в период советский, училось специалистов в том числе из Иордании, из Палестины. Выпускники Крымского Федерального университета занимают ключевые позиции в министерствах сельского хозяйства и вот мы с ними связались, они нам передают сорта, делятся технологиями", - говорит и.о. ректора КФУ Андрей Фалалеев.

Теплица площадью чуть меньше гектара уже практически готова. Металлический каркас осталось накрыть пленкой. Затем провести систему полива и подготовить грунт. На стройке задействованы студенты, они же будут ухаживать за садом, получая практику недалеко от аудиторий.

Саженцы будут готовы через три месяца. Посадка запланирована на октябрь. Пожинать плоды ученые планируют через четыре года. Маслины дадут первый урожай, а эксперимент даст ответ, может ли субтропическое дерево в нетипичных условиях плодоносить в промышленных масштабах.

Никита Васильев, Арсений Кобяков, Максим Володин, "ТВ Центр", Республика Крым.

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