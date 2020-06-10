В Москве вылечились от COVID-19 еще 3,8 тысячи пациентов

Общее число выздоровевших превысило 113 тысяч

В Москве за минувшие сутки выздоровели почти 3,8 тысяч пациентов, проходивших лечение от коронавирусной инфекции. Такие данные привела в беседе с журналистами заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 3 тысячи 796 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 113 тысяч 533 человек", - сообщила Ракова.

Данные по жертвам COVID-19 минувшей ночью сообщили в столичном оперативном штабе по контролю за коронавирусом. За сутки в Москве скончались 56 пациентов с COVID-19, общее число умерших достигло 3085.

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