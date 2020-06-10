Раскрыт секрет правильного выбора клубники

В этом году к покупке ягоды нужно отнестись особенно серьезно

Член Российского союза нутрициологов, диетологов и специалистов пищевой индустрии Маргарита Арзуманян посоветовала тщательно выбирать клубнику этим летом.

По словам Арзуманян, в 2020 году клубника созревает позже обычного из-за дождливой и холодной весны. В южных регионах России ягода уже поспела, на очереди - центральная полоса и Подмосковье. Текущим летом качество клубники в целом может быть ниже, чем раньше. Это связано с пандемией коронавируса: у фермеров возникли проблемы со сбором урожая и перевозкой быстропортящейся ягоды.

При выборе клубники Маргарита Арзуманян рекомендует обращать внимание на ее цвет. Чем ягода ярче, тем больше в ней витаминов. Ягоды должны быть равномерно окрашены.

Впрочем, некоторые продавцы подкрашивают клубнику для придания ей товарного вида. "Поэтому помимо цвета надо обращать внимание на запах ягоды, который должен ощущаться уже при подходе к прилавку. И, пожалуй, больше всего о качестве клубники расскажет ее плодоножка. Она обязательно должна быть, причем только зеленого цвета", - цитирует Арзуманян radiosputnik.ria.ru.

Белая полоска на плодоножке указывает на то, что ягоду обрабатывали химикатами, которые могут вызывать аллергию. Если внешний вид клубники порождает сомнения, то можно потребовать у продавца сертификат, выданный санитарно-ветеринарной службой. "Если его нет, значит, с клубникой явно что-то не так", - отметила эксперт.

Маргарита Арзуманян советует покупать ягоду, собранную не более трех дней назад. Съедать желательно не больше 230-300 граммов клубники в день.

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