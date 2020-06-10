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"Вирус никуда не ушел": масочный режим в России остается

09:47
  • среда
  • 10 июня 2020

Расслабляться рано

Масочный режим сохраняется по всей стране. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Это касается всех регионов, независимо от режима снятия ограничений.

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Попова рекомендовала россиянам носить не только маски, но и перчатки, а также чаще мыть руки и пользоваться антисептиками. По ее мнению, сейчас важно не торопиться и не расслабляться, чтобы "потом не пришлось возвращаться назад".

"На весь период, - пока вирус остается с нами, и у нас нет пока ещё специального специфического средства защиты, такого, как вакцина, - мы должны быть очень осторожными. Надо четко понимать, что вирус никуда не ушел. Вирус остается с нами", - сказала глава Роспотребнадзора в интервью kp.ru.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин принял решение об отмене самоизоляции и пропускного режима в столице с 9 июня. В течение двух недель возобновят практически все предприятия города, откроются музеи, детские площадки и фитнес-клубы.

В России уже четвертую неделю ежедневно выявляют около 9 тысяч новых случаев заражения коронавирусом. Всего с начала пандемии было выявлено 485253 заболевших.

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