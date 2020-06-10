"Вирус никуда не ушел": масочный режим в России остается

Расслабляться рано

Масочный режим сохраняется по всей стране. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Это касается всех регионов, независимо от режима снятия ограничений.

Попова рекомендовала россиянам носить не только маски, но и перчатки, а также чаще мыть руки и пользоваться антисептиками. По ее мнению, сейчас важно не торопиться и не расслабляться, чтобы "потом не пришлось возвращаться назад".

"На весь период, - пока вирус остается с нами, и у нас нет пока ещё специального специфического средства защиты, такого, как вакцина, - мы должны быть очень осторожными. Надо четко понимать, что вирус никуда не ушел. Вирус остается с нами", - сказала глава Роспотребнадзора в интервью kp.ru.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин принял решение об отмене самоизоляции и пропускного режима в столице с 9 июня. В течение двух недель возобновят практически все предприятия города, откроются музеи, детские площадки и фитнес-клубы.

В России уже четвертую неделю ежедневно выявляют около 9 тысяч новых случаев заражения коронавирусом. Всего с начала пандемии было выявлено 485253 заболевших.

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