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Прокуратура проконтролирует выполнение Ефремовым условий домашнего ареста

10:09
  • среда
  • 10 июня 2020

В случае нарушений актер отправится в СИЗО

Работу должностных лиц, ответственных за соблюдение условий домашнего ареста актером Михаилом Ефремовым, взяла под контроль прокуратура Москвы. Надзорное ведомство проследит за тем, как обвиняемый выполняет наложенные судом запреты.
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"Прокуратуре Центрального административного округа поручено обеспечить надзорное сопровождение исполнения уполномоченным органом требований федерального законодательства при осуществлении контроля за нахождением обвиняемого в месте исполнения меры пресечения в виде домашнего ареста и за соблюдением им наложенных судом запретов и ограничений", - цитирует ТАСС начальника пресс-службы столичной прокуратуры Людмилу Нефедову.

Вечером 8 июня на Смоленской площади в Москве автомобиль Ефремова на большой скорости выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном. Водитель фургона - 57-летний Сергей Захаров - умер в больнице. Установлено, что Ефремов находился в состоянии сильного алкогольного и наркотического опьянения.

Суд запретил актеру выходить из дома, пользоваться телефоном и интернетом, отправлять корреспонденцию, общаться со СМИ. Контакты Ефремова ограничены близкими родственниками, адвокатами, следователями и работниками органов ФСИН. Для контроля за соблюдением условий домашнего ареста на Ефремова наденут электронный браслет. В случае нарушений актеру могут изменить меру пресечения на арест.

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