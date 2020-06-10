Прокуратура проконтролирует выполнение Ефремовым условий домашнего ареста

В случае нарушений актер отправится в СИЗО

Работу должностных лиц, ответственных за соблюдение условий домашнего ареста актером Михаилом Ефремовым, взяла под контроль прокуратура Москвы. Надзорное ведомство проследит за тем, как обвиняемый выполняет наложенные судом запреты.

"Прокуратуре Центрального административного округа поручено обеспечить надзорное сопровождение исполнения уполномоченным органом требований федерального законодательства при осуществлении контроля за нахождением обвиняемого в месте исполнения меры пресечения в виде домашнего ареста и за соблюдением им наложенных судом запретов и ограничений", - цитирует ТАСС начальника пресс-службы столичной прокуратуры Людмилу Нефедову.

Вечером 8 июня на Смоленской площади в Москве автомобиль Ефремова на большой скорости выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном. Водитель фургона - 57-летний Сергей Захаров - умер в больнице. Установлено, что Ефремов находился в состоянии сильного алкогольного и наркотического опьянения.

Суд запретил актеру выходить из дома, пользоваться телефоном и интернетом, отправлять корреспонденцию, общаться со СМИ. Контакты Ефремова ограничены близкими родственниками, адвокатами, следователями и работниками органов ФСИН. Для контроля за соблюдением условий домашнего ареста на Ефремова наденут электронный браслет. В случае нарушений актеру могут изменить меру пресечения на арест.

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