Зрители ТВЦ помогли собрать деньги на лечение Насти Калининой

Мы благодарим всех, кто откликнулся

Зрители телеканала "ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita смогли собрать средства на лечение Анастасии Калининой. У нее двусторонний врождённый высокий вывих бедра. После операции Настя станет абсолютно здоровой.

"ТВ Центр" благодарит всех, кто откликнулся, и подарил ребенку шанс на жизнь. Слова благодарности от мамы Насти:

"Спасибо Вам огромное, что дали возможность моей девочке стать здоровой и вести обычный образ жизни, как и всем остальным детишкам. Благодарим Вас за шанс на жизнь без боли и ограничений. Спасибо Вам за Вашу помощь, доброту и отзывчивость и за то, что Вы не оставили нашу просьбу без внимания. Пусть в Ваши семьи никогда не приходит горе и дома всегда будут царить мир и покой!"

Напомним, "ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!" Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта worldvita.ru/tvc/. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что Вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

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