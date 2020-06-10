Депутат Мосгордумы: надо понимать, что режим повышенной готовности в городе все еще действует

Рекомендации носить маски и соблюдать дистанцию никто не отменял

Депутат Мосгордумы Александр Семенников считает важным возвращать столицу к обычной жизни поэтапно.

"Пандемия не прекращена. Эпидемиологическая обстановка остается достаточно сложной. Она позволяет отменять некоторые элементы режима повышенной готовности, но полностью отменять этот режим еще рано. Надо понимать, что режим повышенной готовности в городе действует. Также как и действует большинство рекомендаций Роспотребнадзора. Но определенные шаги по возвращению к полноценной, обычной, привычной жизни власти начали предпринимать. Эти меры будут идти поэтапно. Не надо думать, что с сегодняшнего дня мы находимся ровно в той ситуации, которая была до марта, до введения режима повышенной готовности", - сказал депутат.

Семенников напомнил, что уже с 9 июня не действует режим прогулок и пропусков. Это касается в том числе людей старше 65 лет и граждан с хроническими заболеваниями. Возобновили работу салоны красоты, ветеринарные клиники, разрешено посещать кладбища, театры могут проводить репетиции. На следующей неделе откроются библиотеки, риэлторские конторы, музеи и зоопарки. С 23 июня откроются рестораны, фитнес-клубы, бассейны, детские площадки.

"Прохождение всех этих этапов не отменяет рекомендации Роспотребнадзора, которые уже существуют: сохранение социальной дистанции, использование масок и перчаток. Прежде всего, в тех местах, где большое скопление людей: общественный транспорт, места массового посещения граждан", - отметил Александр Семенников.

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