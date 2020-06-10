Роспотребнадзор объяснил, как не отравиться мороженым

Один из признаков качества – равномерная окраска

Вынутое из морозилки мороженое должно откалываться, а не размазываться. Если же продукт размазывается – значит, был нарушен режим хранения, есть его небезопасно, объяснили в Роспотребнадзоре.

Как отмечают эксперты, если мороженое размораживали и повторно замораживали, это негативно сказывается не только на вкусе, но и на его безопасности.

"Первый признак повторного замораживания - это ощущение "песка", вызванное мелкими кристалликами льда, образующимися при повышении температуры хранения до 12°-13°С. Именно при этой температуре начинаются и процессы микробиологической порчи продукта, что может вызвать расстройство кишечника", - предупредили в ведомстве.

Любителям мороженого рекомендуют в первую очередь обращать внимание на срок годности. Если маркировка стерта или размыта, то лучше от покупки отказаться.

Еще один признак качественного мороженого - равномерная окраска. Оттенок зависит от процента жирности: чем он выше, тем "желтее" цвет. Если же мороженое с какой-либо добавкой, то цвет должен быть однородным. Исключение составляют сорта с послойным внесением нескольких натуральных красителей, создающих заданный производителем рисунок, уточнили в Роспотребнадзоре.

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