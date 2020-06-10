Эммануил Виторган показал 58-летнюю жену в купальнике

Ее сфотографировали в детском бассейне

Эммануил Виторган опубликовал в Instagram фото, на котором его супруга Ирина Млодик плещется в надувном бассейне с дочками - двухлетней Этелью и 8-месячной Кларой.

Из-за пандемии коронавируса россияне вынуждены временно забыть об отдыхе на море. Приходится включать смекалку, чтобы насладиться теплом, солнцем и водными процедурами.

"Думали, если жара придет, че делать... вышли из положения, купили детский бассейн... Такое удовольствие, причем для всех!" - написал Виторган.

Поклонники поздравили семью актера с открытием пляжного сезона. Кто-то заметил, что 58-летняя Ирина хорошо выглядит в купальнике. Она вся так и светится от счастья. Ее назвали примером для подражания, человеком с чистой и открытой душой. "Подтверждаю!" - прокомментировал Эммануил Виторган.

- Такая прелесть! Старшая девочка очень похожа на Эммануила, а младшая вылитая мама Ира.

- Какая прелесть. Три грации.

- Такие куколки! Очень хочется пожмякать и расцеловушки в щечки.

- Русалочки - девочки.

- Красота, водные процедуры.

Напомним, что Виторган и Млодик живут вместе уже 20 лет. В 2018 и 2019 годах пара обзавелась детьми. Говорят, что первую девочку Млодик родила сама, а вторую выносила суррогатная мать. Народный артист много времени проводит с малышками и уже выводит их в свет. Его не пугает, что ему будет сильно за 80, когда старшая дочь пойдет в школу… Более того, артист подумывает еще об одном ребенке.

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