В России за сутки подтверждено еще 8404 случая коронавируса

Скончались 216 пациентов

За минувшие сутки в России выявили еще 8404 случая заражения коронавирусом. Общее число заболевших достигло 493657.

Больше всего новых случаев выявлено в Москве - 1195. В Подмосковье заболели еще 735 человек.

Как сообщили в федеральном оперативном штабе, за последние сутки скончались 216 пациентов с коронавирусом. Из них 56 — в Москве. С начала эпидемии в России умерло 6358 человек.

Выздоровели от коронавируса 10386 человек. Общее число переболевших достигло 252783.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"