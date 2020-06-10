Спасатели вывезли 30 тысяч тонн загрязненного грунта с места аварии в Норильске

На ликвидации последствий ЧП работают почти 700 человек

Спасатели вывезли около 30 тысяч тонн загрязненного грунта с места разлива топлива на ТЭЦ-3 в Норильске. Сорбентом обработано более 40 тысяч квадратных метров территории, сообщили в МЧС.

"В промышленный отвал на территории ТЭЦ вывезено 6818 тонн загрязненного поверхностного грунта или 29 942 тонны нарастающим итогом", - цитирует представителя ведомства РИА Новости.

29 мая получил повреждения один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 в Норильске. Опоры фундамента хранилища резко просели. В компании "Норникель", которой принадлежит ТЭЦ, основной причиной аварии считают потепление в условиях вечной мерзлоты. На территории Красноярского края введен режим ЧС федерального уровня, возбуждено несколько уголовных дел.

На ликвидации последствий аварии сейчас работают 680 человек. Задействовано 266 единиц техники.

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