Спасатели вывезли 30 тысяч тонн загрязненного грунта с места аварии в Норильске

На ликвидации последствий ЧП работают почти 700 человек
Спасатели вывезли около 30 тысяч тонн загрязненного грунта с места разлива топлива на ТЭЦ-3 в Норильске. Сорбентом обработано более 40 тысяч квадратных метров территории, сообщили в МЧС.
"В промышленный отвал на территории ТЭЦ вывезено 6818 тонн загрязненного поверхностного грунта или 29 942 тонны нарастающим итогом", - цитирует представителя ведомства РИА Новости.
29 мая получил повреждения один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 в Норильске. Опоры фундамента хранилища резко просели. В компании "Норникель", которой принадлежит ТЭЦ, основной причиной аварии считают потепление в условиях вечной мерзлоты. На территории Красноярского края введен режим ЧС федерального уровня, возбуждено несколько уголовных дел.
На ликвидации последствий аварии сейчас работают 680 человек. Задействовано 266 единиц техники.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"