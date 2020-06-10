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Михаила Ефремова проверят на вменяемость

11:13
  • среда
  • 10 июня 2020

Актер устроил пьяное ДТП, в результате которого погиб человек

Михаилу Ефремову предстоит пройти комплексную психолого-психиатрическую экспертизу. Об этом сообщил источник в полиции.

По его словам, это позволит установить психологические особенности актера, его психическое состояние и мотивы действий. Кроме того, планируется назначить техническую экспертизу автомобиля Михаила Ефремова. Это нужно, чтобы исключить версию неисправности машины.

"На данный момент установлено, что актер находился в состоянии сильного алкогольного опьянения, в его крови также выявлены следы наркотических веществ. Сам Ефремов не отрицал, что употреблял алкоголь перед тем, как сесть за руль", - сообщили агентству ТАСС в полиции.

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ДТП с участием Михаила Ефремова произошло 8 июня поздно вечером на Смоленской площади в Москве.  Внедорожник актера вылетел на полосу встречного движения и врезался в автофургон. В момент аварии Ефремов был сильно пьян. Пострадавший водитель скончался в больнице.

В отношении актера возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, повлекшем смерть человека. Ефремову грозит до 12 лет тюрьмы. Накануне суд поместил его под домашний арест.

Видео: Ефремова затрясло в зале суда

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