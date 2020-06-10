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В Москве выявлено рекордно низкое число случаев COVID-19 за сутки

11:36
  • среда
  • 10 июня 2020

Суточный рост в столице снизился до 0,6%

Самое низкое суточное число заразившихся COVID-19 за два месяца пандемии зарегистрирован в Москве. По данным столичного оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, новых случаев COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано 1 195.
В России за сутки подтверждено еще 8404 случая коронавируса

Днем ранее в Москве было выявлено 1 572 новых заразившихся. Таким образом, суточный рост в столице снизился до 0,6%. Выздоровели и выписались из больниц за день 3 796 пациентов, а всего вылечились со времени начала пандемии 113 533 человека.

Сейчас в столице болеют  COVID-19 83 167 человек. А за все время в Москве заразились 199 785 жителей.

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