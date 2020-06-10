В регионы направлены новые бригады московских врачей для борьбы с COVID-19

Врачи пробудут там несколько недель

В среду из Москвы в регионы отправляются отряды столичных врачей. Они сменят своих коллег, которые сейчас помогают медикам в борьбе с коронавирусом, передает "ТВ Центр".

Шесть бригад - в составе от 5 до 9 человек - направляются в Северную Осетию, Дагестан, Ингушетию, во Владимирскую и Псковскую области, а также Забайкалье.

В числе специалистов - инфекционисты, реаниматологи, анестезиологи. Они планируют находиться в регионах несколько недель. Будут консультировать коллег, разрабатывать схемы лечения тяжелобольных пациентов. И помогать в перепрофилировании больниц.

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