Писатель Анатолий Трушкин умер после месяца борьбы с коронавирусом

Ему было 78 лет

Писатель-сатирик Анатолий Трушкин скончался 9 июня в результате осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.

Трушкин тяжело переносил заболевание, пишет kp.ru. Он три недели провел в реанимации. Когда его состояние стабилизировалось, писателя перевели в обычную палату. Через несколько дней ему стало хуже. Трушкина подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, но усилия медиков оказались напрасными.

По словам врача Трушкина, у писателя были серьезно поражены легкие. Родственники сатирика тоже заболели COVID-19, но в легкой форме.

Анатолий Трушкин написал 10 книг и три сценария для сериалов. С его текстами выступали Ефим Шифрин, Ян Арлазоров, Клара Новикова и другие юмористы.

Видео: Анатолий Трушкин в программе "Приглашает Борис Ноткин"

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