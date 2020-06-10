ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Писатель Анатолий Трушкин умер после месяца борьбы с коронавирусом

11:58
  • среда
  • 10 июня 2020

Ему было 78 лет

Писатель-сатирик Анатолий Трушкин скончался 9 июня в результате осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.  
Скончался писатель Константин Крылов

Трушкин тяжело переносил заболевание, пишет kp.ru. Он три недели провел в реанимации. Когда его состояние стабилизировалось, писателя перевели в обычную палату. Через несколько дней ему стало хуже. Трушкина подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, но усилия медиков оказались напрасными. 

По словам врача Трушкина, у писателя были серьезно поражены легкие. Родственники сатирика тоже заболели COVID-19, но в легкой форме. 

Анатолий Трушкин написал 10 книг и три сценария для сериалов. С его текстами выступали Ефим Шифрин, Ян Арлазоров, Клара Новикова и другие юмористы.

Видео: Анатолий Трушкин в программе "Приглашает Борис Ноткин"

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Анатолий Трушкин
Анатолий Трушкин
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.