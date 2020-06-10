Памяти Анатолия Трушкина

Писателю было 78 лет

Знаменитый писатель-сатирик Анатолий Трушкин скончался после болезни, вызванной коронавирусной инфекцией. Зрителям он известен, прежде всего, как автор юмористических миниатюр, которые исполняли звёзды отечественной эстрады, а также он сам.

Трушкин - автор рассказов для детей, сценариев телесериалов и выпусков журнала "Ералаш". В течение трёх лет он был ведущим авторской программы "Народные средства", выходившей на нашем канале. Анатолию Трушкину было 78 лет.

Анатолий Трушкин в программе "Приглашает Борис Ноткин"

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