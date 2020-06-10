МВД: Ефремов был в машине один в момент ДТП

В автомобиле не было пассажиров

В пресс-службе ГУ МВД по Москве опровергли информацию, что актер Михаил Ефремов во время совершения ДТП на Смоленской площади был в автомобиле не один.

"ГУ МВД России по Москве сообщает, что в момент происшествия виновный в ДТП водитель находился в транспортном средстве один, без пассажиров", - говорится на сайте ведомства. Эти сведения, в том числе, подтверждены показаниями свидетелей аварии.

Накануне Ефремов решением суда был помещен под домашний арест до 9 августа. Соблюдение всех условий этой меры пресечения будет контролировать прокуратура.

По данным СМИ, Ефремову предстоит пройти комплексную психолого-психиатрическую экспертизу. Также будет назначена техническая экспертиза его автомобиля.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"