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МВД: Ефремов был в машине один в момент ДТП

12:29
  • среда
  • 10 июня 2020

В автомобиле не было пассажиров

В пресс-службе ГУ МВД по Москве опровергли информацию, что актер Михаил Ефремов во время совершения ДТП на Смоленской площади был в автомобиле не один.
Михаила Ефремова проверят на вменяемость

"ГУ МВД России по Москве сообщает, что в момент происшествия виновный в ДТП водитель находился в транспортном средстве один, без пассажиров", - говорится на сайте ведомства. Эти сведения, в том числе, подтверждены показаниями свидетелей аварии.

Накануне Ефремов решением суда был помещен под домашний арест до 9 августа. Соблюдение всех условий этой меры пресечения будет контролировать прокуратура.

По данным СМИ, Ефремову предстоит пройти комплексную психолого-психиатрическую экспертизу. Также будет назначена техническая экспертиза его автомобиля.

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