Порошенко официально объявлен подозреваемым по делу о незаконных приказах

Готовится постановление о мере пресечения

Экс-президент Украины Петр Порошенко из разряда свидетелей перешел в подозреваемые. Политика обвиняют в "предоставлении незаконного приказа" главе службы внешней разведки Незалежной.

Официальное объявление последовало от Государственного бюро расследований Украины. В ведомстве сообщили, что готовится ходатайство о применении к бывшему президенту меры пресечения, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Порошенко проходит в качестве свидетеля по десятку уголовных дел – в частности, о вмешательстве в работу украинского суда. Позже были обнародованы записи телефонных разговоров – как утверждалось, Петра Порошенко с бывшим вице-президентом США Джо Байденом. На основании прослушки экс-президента заподозрили в причастности к международной коррупции.

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