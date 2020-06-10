Собянин рассказал, когда Москва вернется к нормальной жизни

На это понадобится два месяца

Москве понадобится около двух месяцев, чтобы выйти из ограничений, введенных из-за угрозы коронавируса. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин на заседании президиума координационного совета правительства по борьбе с коронавирусом.

"Несмотря на самые позитивные маркеры, которые говорят о снижении и управляемости ситуации в Москве, полностью победить распространение коронавируса невозможно, но возможно, исходя из тех показателей, которые мы видим, переходить планово, постепенно, поэтапно к нормальной жизни. Мы определили период такого перехода длиной в почти два месяца", - сказал Собянин. Его слова приводит "Интерфакс".

Решения о дальнейшем снятии ограничений, в том числе касающихся массовых мероприятий, могут быть приняты уже в начале июля.

Собянин напомнил, что накануне в столице были отменены самоизоляция, режим пропусков и график прогулок. Открылся ряд предприятий, в том числе салоны красоты. Возвращение к нормальной жизни, по словам мэра, "было выстрадано жесткими ограничениями, самоотверженной работой медиков и ответственным поведением москвичей".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"