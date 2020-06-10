Мишустин: Москва успешно прошла период распространения COVID-19

Премьер обсудил борьбу с коронавирусом с мэром столицы

Эпидемия COVID-19 в России идёт на спад, однако отказываться от мер безопасности рано. Об этом в среду заявил Михаил Мишустин на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусом, передает "ТВ Центр".

Премьер подчеркнул: все, кто в силу профессии имеет повышенный риск заразиться, должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты. И в качестве успешного примера вовремя принятых профилактических мер и грамотной системы снятия ограничений привёл Москву.

"Статистика заболеваемости последних дней показывает, что распространение коронавирусной инфекции постепенно замедляется. Однако нам всем необходимо продолжать соблюдать рекомендованные меры безопасности. Москва первая столкнулась с коронавирусом, успешно прошла этот непростой период и сейчас, поэтапно выходя из режима ограничений, возвращается к нормальной жизни. Сергей Семёнович, расскажите, пожалуйста, подробнее, как ведётся эта работа", - заявил Мишустин.

"Москва переходит к этапу выхода из ограничений, к нормальной жизни. Но этот выход был выстрадан по сути дела жёсткими ограничительными мерами в течение трёх месяцев, самоотверженной работой медиков, ответственным поведением москвичей. Несмотря на самые позитивные маркеры, которые говорят о снижении и управляемости ситуации в Москве, полностью победить распространение коронавируса невозможно. Но возможно, исходя из тех показателей, которые мы видим, переходить планово, постепенно, поэтапно к нормальной жизни. Мы определили период такого перехода длиной почти в два месяца", - отметил мэр Москвы.

Сергей Собянин подчеркнул: с начала пандемии объёмы тестирования в Москве возросли в десять раз, проведены сотни тысяч экспресс-тестов. Причём ежедневная выявляемость инфекции снизилась в три раза от пиковых значений. Как сообщила сегодня глава Роспотребнадзора Анна Попова, падает и среднесуточный прирост числа заразившихся коронавирусом в России. К первому этапу снятия ограничений приступили уже в 41-м регионе нашей страны.

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