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Путин: надо отсекать архаичные препоны в разработке информтехнологий

14:48
  • среда
  • 10 июня 2020

В сфере связи и IT занято более миллиона специалистов

В Ново-Огареве Владимир Путин в среду проводит совещание по развитию телекоммуникаций. Участие принимают члены правительства, руководство администрации президента и представители отрасли.

Открывая заседание, глава государства отметил - отрасль во многом определяет уровень деловой и социальной активности, перспективы рынка труда и развитие городов. В сфере связи и информационных технологий уже занято более миллиона специалистов, действует около тысячи организаций, и они, подчеркнул Владимир Путин, добиваются весомых результатов.

Президент также заявил, что необходимо действовать на опережение и отсекать архаичные препоны в разработке информтехнологий, передает РИА Новости.

"Нужно максимально действовать здесь на опережение. Отсекать разного рода архаичные препоны, естественно, учитывая все аспекты обеспечения кибербезопасности, защиты прав, свобод граждан", - сказал Путин.

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