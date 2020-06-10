Собянин открыл сезон фонтанов в Москве

Заработали 600 фонтанов

В Москве в среду заработали фонтаны. Старт сезону дал Сергей Собянин. Церемония открытия прошла в Парке Победы на Поклонной горе, где находится один из самых красивых фонтанных комплексов столицы - "Годы Войны". Вместе с ним были запущены и другие, передает "ТВ Центр".

Сезон фонтанов, как правило, стартует в конце апреля. Однако в этом году они заработали на полтора месяца позже. Но в остальном, как отметил мэр, традиция соблюдена.

"Плохая погода в Москве закончилась, наступило настоящее лето. И москвичам вернулись московские фонтаны, которые являются символом города, символом хорошего настроения. И сегодня все 600 московских фонтанов снова заработали, создавая особую красоту и настроение, так что поздравляю вас с замечательным днём", - сказал Собянин.

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