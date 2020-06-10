Собянин: лишь четверть "коронавирусных" коек заняты в московских больницах

В столице создана одна из мощнейших в мире госпитальная сеть

В Москве на сегодняшний день используется только четвертая часть от развернутого для приема пациентов с коронавирусом коечного фонда. Мэр столицы Сергей Собянин напомнил, что всего было подготовлено 40 тысяч коек.

"Госпитальная сеть, которую мы создали вместе с министерством здравоохранения, федеральными и частными клиниками, составляла около 40 тыс. коек. Это одна из мощнейших в мире систем. На сегодняшний день мы задействуем только четвертую часть от этой системы, и ежедневно практически загрузка коечного фонда уменьшается", - заявил московский градоначальник на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.

Собянин также сообщил, что решения по снятию ограничений на массовые мероприятия в Москве могут быть приняты в начале июля. Это касается посещения москвичами театров, кино, концертных залов и спортивных соревнований.

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