Проценко рассказал, как московские врачи помогут регионам в борьбе с COVID-19

Сам он едет в Дагестан

Приобретенным за последние месяцы опытом в борьбе с коронавирусом московские врачи готовы поделиться со своим региональными коллегами.

Сегодня группа медиков вместе с главным врачом больницы в Коммунарке Денисом Проценко и главврачём 53 больницы Марьяной Лысенко отправились в Северную Осетию, Дагестан, Забайкальский край, Владимир и Псков. Всего порядка 40 бригад.

Прибывшие медики сменят своих коллег, которые ранее были направлены туда и в ближайшее время вернутся в Москву. Медики продолжат помогут организовать работу поликлиник, осматривать пациентов, давать консультации и проводить мастер-классы.

"Я думаю, наша работа сейчас будет связана с медицинской помощью, потому что любая эпидемии протекает таким образом, что по мере стихания в стационарах остаются тяжелые пациенты. Поэтому в каждой бригаде есть анестезиолог, реаниматолог, но и в купе с пульмонологами, инфекционистами. Потому что опыт подсказывает, что справиться с этой ситуаций без такой мультидисциплинарной бригады нереально", - заявил Денис Проценко.

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