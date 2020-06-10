Подать документы в МГУ можно с 20 июня

Дополнительные вступительные испытания в МГУ будут проходить дистанционно

В среду ректор МГУ Виктор Садовничий рассказал об особенностях приёмной кампании этого года. Начнется она 20 июня, с этого дня можно будет подавать документы, несмотря на то, что период сдачи ЕГЭ еще не начался.

Документы можно будет подать в электронном виде. А результаты ЕГЭ отправить позже, причём после завершения дополнительных вступительных испытаний, которые будут проходить на всех факультетах, передает "ТВ Центр".

"Мы, как и в прошлые годы, приём документов начнем с 20-го июня, и все будет дистанционно, конечно, это все лучше в электронном виде, вроде бы сейчас есть разрешение и Почтой России, если вдруг кто, я обращаюсь к тем, кто в очень далеких местах живет и, может быть, нет возможности электронным способом подать, может и Почтой России, но надо успеть", - сказал ректор МГУ Виктор Садовничий.

Все дополнительные вступительные испытания в МГУ будут проходить дистанционно - в режиме реального времени посредством видеоконференции. Подать заявление о согласии на зачислении абитуриенты также смогут онлайн.

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