COVID-19: как изменился предполетный контроль во "Внуково"

Рейсов скоро станет больше

Столичные аэропорты сейчас осваивают новые практики, чтобы обеспечить безопасность пассажиров. Авиасообщение постепенно восстанавливается. Людей в терминалах скоро будет много. И пропустить даже одного потенциально инфицированного человека – значит, подвергнуть риску сотни других.

Во "Внуково" на входе, помимо энтероскопов, кинологов и службы безопасности, гостей теперь встречают и сотрудники с тепловизорами. За долю секунды прибор покажет, есть ли у пассажира температура, а дежурный медик готов проверить показания аппаратуры.

"Передается изображение на планшеты. В случае выявления пассажира с температурой на планшете сигнализация световая и звуковая появляется", - говорит фельдшер медсанчасти аэропорта "Внуково" Людмила Калашникова.

Тепловизоров несколько. Они настроены на разную высоту, чтобы видеть и взрослых, и детей. Пассажиров с высокой температурой на вылет не допускают.

"Если это пассажир с билетом, то у него проверяют кожные покровы и общее состояние, и уже после этого принимается решение. Выдается справка, что у него на входе температура была выше определенной нормы и авиакомпания возвращает ему деньги", - объясняет главный врач медсанчасти аэропорта "Внуково" Эдуард Геворкян.

Моющие машины накручивают десятки километров в день. Специальными средствами обрабатывают и багажные ленты.

"Мы обрабатываем не меньше двух раз в день. Если у нас есть какие-то подозрения, что из какого-то менее благополучного региона у нас прибывают рейсы, то мы может плюс к этим двум уборкам еще сделать уборку", - говорит директор по производству аэропорта "Внуково" Дмитрий Хартунян.

В зоне регистрации отметки для соблюдения дистанции. Каждые 3 минуты по громкой связи напоминают о поведении в терминале и правилах личной гигиены. В аэропорту установили полсотни бесконтактных приборов для дезинфекции рук. Что, впрочем, не отменяет необходимости носить перчатки и маски. Об этом пассажирам напоминают информационные стенды.

Сейчас аэропорт находится на 1 этапе снятия ограничений: в терминал стали пускать провожающих и встречающих рейсы. Дальнейшие послабления зависят от Роспотребнадзора и Минтранса. Полеты пока только внутри страны. Но уже сейчас "Внуково" готово в любой день возобновить международное сообщение.

Иван Колесников, Алексей Овчинников, Илья Милитдинов, "ТВ Центр".

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