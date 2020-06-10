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В Подмосковье накрыли банду автоподставщиков

15:40
  • среда
  • 10 июня 2020

Они вымогали деньги, провоцируя аварии

В подмосковном Домодедове задержана группа автоподставщиков. ДТП инициировали по отработанной схеме, а затем требовали с потерпевшего внушительную сумму, передает "ТВ Центр".

Один из мошенников двигался с минимальной скоростью на участке автодороги, где обгон запрещён. Таким образом, водитель, ехавший сзади, был вынужден объезжать якобы сломанную машину. Во время перестроения к жертве максимально близко подъезжали на иномарке другие члены группировки и провоцировали столкновение. Затем объясняли виновнику ДТП, что тот серьёзно нарушил правила дорожного движения, но всё можно уладить. Тарифы варьировались от 50 до 150 тысяч рублей, в зависимости от статуса жертвы.

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