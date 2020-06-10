Московские дороги стали чаще поливать из-за жары

В результате асфальт не перегревается

В Москве уже несколько дней - жара. Чтобы не дать городу перегреться, дороги начали интенсивно поливать.

Льют воду не только на разгорячённый асфальт, но ещё и воздух орошают. Аэрацию в столице проводят после того, как воздух накаляется до плюс 25.

Таким образом выигрывают все: и автомобилисты, и пешеходы - асфальт не перегревается и в результате на дорожном покрытии не образуются колеи от колёс, да и москвичам дышится легче.

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