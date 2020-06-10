Главврач Коммунарки отправится в Дагестан для борьбы с COVID-19

Его опыт и знания там необходимы

Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко отправляется в Дагестан, чтобы помочь коллегам в борьбе с коронавирусом.

Как пишет kp.ru, опыт и знания Проценко пригодятся в регионе, где произошла одна из самых крупных вспышек COVID-19 в России.

Напомним, что в конце марта Денис Проценко заболел коронавирусом, но уже 15 апреля вернулся к работе.

Ранее сообщалось, что из Москвы в регионы отправились шесть медицинских бригад. Столичные врачи в течение нескольких недель будут консультировать коллег, разрабатывать схемы лечения тяжелобольных пациентов и помогать в перепрофилировании больниц.

Всего в регионы отправились порядка 40 высококвалифицированных медицинских сотрудников. Они помогают коллегам в Дагестане, Ингушетии, Северной Осетии - Алании, Забайкальском крае, Владимирской и Псковской областях.

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