Главврач Коммунарки отправится в Дагестан для борьбы с COVID-19

Его опыт и знания там необходимы
Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко отправляется в Дагестан, чтобы помочь коллегам в борьбе с коронавирусом.
Как пишет kp.ru, опыт и знания Проценко пригодятся в регионе, где произошла одна из самых крупных вспышек COVID-19 в России.
Напомним, что в конце марта Денис Проценко заболел коронавирусом, но уже 15 апреля вернулся к работе.
Ранее сообщалось, что из Москвы в регионы отправились шесть медицинских бригад. Столичные врачи в течение нескольких недель будут консультировать коллег, разрабатывать схемы лечения тяжелобольных пациентов и помогать в перепрофилировании больниц.
Всего в регионы отправились порядка 40 высококвалифицированных медицинских сотрудников. Они помогают коллегам в Дагестане, Ингушетии, Северной Осетии - Алании, Забайкальском крае, Владимирской и Псковской областях.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
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