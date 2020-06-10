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Попова определила переходные периоды для снятия ограничений

13:19
  • среда
  • 10 июня 2020

Надо убедиться, что ситуация не осложнилась

Переходный период между этапами снятия введенных из-за коронавируса ограничений должен составлять не менее 14 дней. Как отметила глава Роспотребнадзора Анна Попова, прежде, чем делать дальнейшие шаги, необходимо убедиться, что ситуация не осложнилась.

"Обязательно для этого должно пройти не менее 14 дней, должен пройти период инкубации, чтобы увидеть, есть ли какие-то осложнения эпидпроцесса или нет их. И только в этом случае - и субъекты это очень хорошо понимают и относятся к этому очень осторожно - происходит переход с одного этапа на другой", - заявила Попова на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.

По данным Роспотребнадзора, уже более 40 субъектов в России перешли к первому этапу снятия режима ограничений, еще десять регионов к этому готовятся. А в шести субъектах федерации, по словам Поповой, перешли на второй этап снятия ограничений. Глава Роспотребнадзора напомнила: несмотря на послабления, россиянам необходимо соблюдать меры личной гигиены и профилактики.

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