Песков: Зеленского на парад Победы не приглашали

Украина не участвует в делах СНГ

Владимира Зеленского на парад Победы, который пройдет на Красной площади в Москве 24 июня, не приглашали. Как пояснил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, на Украине не заявляли о желании разделить радость этого праздника.

По словам Пескова, сейчас акцент делается на официальные приглашения. А такого послания из Кремля в Киев не отправляли.

"Есть ряд партнеров, которые изъявили желание приехать, к нашей радости. Как мы знаем, Украина не является де-факто и во многом де-юре участницей СНГ, не проявляет желания каким-то образом продолжать работу в этих структурах и ни разу не сигнализировала о своем желании разделить радость от праздника Победы", - добавил представитель Кремля.

Торжественное шествие на Красной площади 9 мая не состоялось из-за пандемии коронавируса. Позже было решено перенести парад. О том, что парад Победы пройдет 24 июня - в день, когда в 1945 году состоялся исторический Парад победителей – Владимир Путин объявил 26 мая, на совещании с министром обороны Сергеем Шойгу.

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