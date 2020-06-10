Россиян ждет "арктическое вторжение" после тропической жары

Приближается холодный фронт с Северного Ледовитого океана

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, что после жаркой погоды, которая установилась в России в последние дни, начнется "арктическое вторжение".

"Мы сейчас находимся в тропическом воздухе, но эта прослойка между тропическим и арктическим воздухом очень небольшая, - цитирует синоптика РБК. - [Похолодание] связано будет с прохождением холодного атмосферного фронта, и температура воздуха понизится за счет смены воздуха сразу градусов на 10".

По словам Поздняковой, похолодание начнется 12 июня. Днем 13 июня в Москве будет около 17 градусов тепла, а ночью столбики термометров покажут плюс 10 градусов.

Как пишет РИА Новости, к выходным только крайний юг России останется вне зоны "арктического вторжения". На большей части Центра и Северо-Запада ожидается около 20 градусов выше ноля. Жителей регионов, которые окажутся между холодным и теплым фронтами, ждут ливни, грозы и сильный ветер.

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