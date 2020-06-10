ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Россиян ждет "арктическое вторжение" после тропической жары

14:03
  • среда
  • 10 июня 2020

Приближается холодный фронт с Северного Ледовитого океана

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, что после жаркой погоды, которая установилась в России в последние дни, начнется "арктическое вторжение". 
Гидрометцентр предупредил об аномальной жаре в российских регионах

"Мы сейчас находимся в тропическом воздухе, но эта прослойка между тропическим и арктическим воздухом очень небольшая, - цитирует синоптика РБК. - [Похолодание] связано будет с прохождением холодного атмосферного фронта, и температура воздуха понизится за счет смены воздуха сразу градусов на 10". 

По словам Поздняковой, похолодание начнется 12 июня. Днем 13 июня в Москве будет около 17 градусов тепла, а ночью столбики термометров покажут плюс 10 градусов.

Как пишет РИА Новости, к выходным только крайний юг России останется вне зоны "арктического вторжения". На большей части Центра и Северо-Запада ожидается около 20 градусов выше ноля. Жителей регионов, которые окажутся между холодным и теплым фронтами, ждут ливни, грозы и сильный ветер.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Дождливая погода
Дождливая погода
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.