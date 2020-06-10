Российский летающий электромотоцикл сбросил пилота при посадке (видео)

Байк предназначен для патрулирования местности

Испытания летающего электромотоцикла российской компании Hoversurf Scorpion завершились аварией. Байк во время посадки сбросил пилота.

На видео, опубликованном на YouTube-канале проекта, пилот поднимает в воздух мотоцикл с четырьмя винтами, который работает по принципу квадрокоптера. Попытки сохранить баланс на высоте оказались неудачными, испытатель пошел на снижение. Однако при посадке аппарат завалился назад и развалился. Пилот, к счастью, не пострадал.

HoverSurf совместно с полицией Дубая представила летающий электромотоцикл в 2017 году. Байк рассчитан на одного или двух пассажиров общим весом до 300 килограммов, он предназначен для патрулирования местности. Аппарат может пролететь до шести километров на скорости 70 километров в час – либо восемь часов мчаться по шоссе со скоростью в 200 километров в час.

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