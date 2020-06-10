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Российский летающий электромотоцикл сбросил пилота при посадке (видео)

14:34
  • среда
  • 10 июня 2020

Байк предназначен для патрулирования местности

Испытания  летающего электромотоцикла российской компании Hoversurf Scorpion завершились аварией. Байк во время посадки сбросил пилота.
Мотоциклист сорвался со скалы и снял падение на видео

На видео, опубликованном на YouTube-канале проекта, пилот поднимает в воздух мотоцикл с четырьмя винтами, который работает по принципу квадрокоптера. Попытки сохранить баланс на высоте оказались неудачными, испытатель пошел на снижение. Однако при посадке аппарат завалился назад и развалился. Пилот, к счастью, не пострадал.

HoverSurf совместно с полицией Дубая  представила летающий электромотоцикл в 2017 году. Байк рассчитан на одного или двух пассажиров общим весом до 300 килограммов, он предназначен для патрулирования местности. Аппарат может пролететь до шести километров на скорости 70 километров в час – либо восемь часов мчаться по шоссе со скоростью в 200 километров в час.

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