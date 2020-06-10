ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Лукашенко ждут в Москве на параде Победы

14:47
  • среда
  • 10 июня 2020

Парад состоится 24 июня

В числе приглашенных на парад Победы, который состоится на Красной площади 24 июня – президент Белоруссии. Александра Лукашенко ожидают в Москве, сообщил замглавы МИД России Андрей Руденко.
Лукашенко отправил в отставку кабинет министров

"Ровно через две недели, 24 июня, мы ожидаем в Москве на параде Победы президента Белоруссии Александра Григорьевича Лукашенко", - сообщил Руденко во время онлайн пресс-конференции.

Торжественное шествие на Красной площади 9 мая не состоялось: из-за пандемии коронавируса парад было решено перенести на 24 июня, день, когда в 1945 году состоялся исторический Парад победителей.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил журналистам, что президента Украины на парад Победы не приглашали. По словам представителя Кремля, Незалежная не демонстрировала желания разделить радость праздника с Россией.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Александр Лукашенко
Александр Лукашенко
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.