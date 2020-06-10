Лукашенко ждут в Москве на параде Победы

Парад состоится 24 июня

В числе приглашенных на парад Победы, который состоится на Красной площади 24 июня – президент Белоруссии. Александра Лукашенко ожидают в Москве, сообщил замглавы МИД России Андрей Руденко.

"Ровно через две недели, 24 июня, мы ожидаем в Москве на параде Победы президента Белоруссии Александра Григорьевича Лукашенко", - сообщил Руденко во время онлайн пресс-конференции.

Торжественное шествие на Красной площади 9 мая не состоялось: из-за пандемии коронавируса парад было решено перенести на 24 июня, день, когда в 1945 году состоялся исторический Парад победителей.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил журналистам, что президента Украины на парад Победы не приглашали. По словам представителя Кремля, Незалежная не демонстрировала желания разделить радость праздника с Россией.

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