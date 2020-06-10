ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Фильм "Унесенные ветром" пострадал из-за расистского скандала

15:00
  • среда
  • 10 июня 2020

Ленту сняли в 1939 году

Стриминговая платформа HBO Max временно удалила из открытого доступа фильм 1939 года "Унесенные ветром". Это произошло на фоне артирасистских протестов в США, возникших после гибели афроамериканца Джорджа Флойда. 
Национальный герой: в США простились с убитым Джорджем Флойдом

Представитель HBO рассказал The Hollywood Reporter, что культовый фильм изображает "этические и расовые предрассудки", которые бытовали в США во время съемок. Вскоре картина "Унесенные ветром" появится на сервисе - без изменений, но с сопроводительным комментарием. 

Недавно сценарист Джон Ридли призвал HBO удалить киноленту 1939 года, поскольку она романтизирует рабство и "увековечивает некоторые самые болезненные стереотипы цветных людей".

Отметим, что в 1940 году чернокожая актриса Хэтти Макдэниел получила "Оскар" за роль второго плана в фильме "Унесенные ветром". Во время церемонии награждения она, согласно тогдашним порядкам, сидела отдельно от своих коллег.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Кадр из фильма "Унесенные ветром" 1939 года
Кадр из фильма "Унесенные ветром" 1939 года
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.