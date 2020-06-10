Фильм "Унесенные ветром" пострадал из-за расистского скандала

Ленту сняли в 1939 году

Стриминговая платформа HBO Max временно удалила из открытого доступа фильм 1939 года "Унесенные ветром". Это произошло на фоне артирасистских протестов в США, возникших после гибели афроамериканца Джорджа Флойда.

Представитель HBO рассказал The Hollywood Reporter, что культовый фильм изображает "этические и расовые предрассудки", которые бытовали в США во время съемок. Вскоре картина "Унесенные ветром" появится на сервисе - без изменений, но с сопроводительным комментарием.

Недавно сценарист Джон Ридли призвал HBO удалить киноленту 1939 года, поскольку она романтизирует рабство и "увековечивает некоторые самые болезненные стереотипы цветных людей".

Отметим, что в 1940 году чернокожая актриса Хэтти Макдэниел получила "Оскар" за роль второго плана в фильме "Унесенные ветром". Во время церемонии награждения она, согласно тогдашним порядкам, сидела отдельно от своих коллег.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"