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По делу о катастрофе в Норильске задержали еще троих человек

15:27
  • среда
  • 10 июня 2020

Требующий ремонта резервуар использовали с ведома топ-менеджмента ТЭЦ-3, заявили в СК

Руководство ТЭЦ-3 знало о проблемах с резервуаром, авария на котором привела к очередной экологической катастрофе в Норильске и загрязнению рек.

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Как сообщает Следственный комитет, топ-менеджмент не позаботился о проведении ремонта разрушенной конструкции, что и привело к аварии.  С ведома директора ТЭЦ-3 АО "НТЭК" Павла Смирнова, главного инженера Алексея Степанова и его заместителя Юрия Кузнецова резервуар продолжали использовать.

В настоящее время все трое задержаны в рамках уголовного дела о нарушении правил охраны окружающей среды при эксплуатации промышленных объектов (статья 246 Уголовного кодекса). Следствие в ближайшее время попросит суд заключить их под стражу.

До этого по делу был арестован начальник цеха ТЭЦ-3 Вячеслав Старостин. Его обвинили по статье 246 УК. Активисты требуют освободить мужчину. Они указывают, что Старостин проработал на объекте всего полгода и потому не может быть причастным к аварии. Петиция с требованием освободить начальника цеха за пять дней набрала более 50 тысяч подписей на сайте Change.org.

Как ранее писал ТАСС, о нарушения при эксплуатации резервуаров на ТЭЦ-3 Норильска было известно еще с 2015 года. Ремонтные работы так и не были проведены.

Видео: по делу о катастрофе в Норильске прошли обыски

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