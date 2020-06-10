Собянин: московские врачи спасли десятки тысяч людей с коронавирусом

Летальность от COVID-19 в Москве ниже, чем в мире

Московские врачи спасли десятки тысяч людей с коронавирусом. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"В больницах, рассчитанных для лечения коронавируса, были спасены 65 тысяч тяжелых больных в разных стадиях. Многие из них были в реанимации. Это огромный, колоссальный труд. Медработники не покладая рук круглые сутки, не щадя свое здоровье и порой жизнь, боролись за спасение горожан. Это огромная победа", - сказал мэр.

Он отметил, что в столице каждый тяжелобольной был обеспечен системой искусственной вентиляции легких. При этом за все время пандемии не было ни одного дня, когда в реанимациях возникал дефицит.

Ранее Департамент здравоохранения Москвы опубликовал данные о смертности в столице в мае. Всего было зарегистрировано 15713 смертей. От коронавируса, как основной причины, скончались 2757 человек. 2503 человека умерли от других причин, но имели положительный тест на COVID-19. Таким образом, летальность от коронавируса в Москве за весь период эпидемии составляет 2% в первом случае и 3,8% во втором. Это гораздо ниже, чем летальность в других мегаполисах. Например, в Нью-Йорке этот показатель составляет 10,7%, а в Лондоне – 22,7%.

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