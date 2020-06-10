Вычислена средняя продолжительность брака у россиян

Срок довольно значительный

Социологи высчитали среднюю продолжительность брака в России. Как выяснилось, срок довольно значительный. Большинство семейных пар состоят в отношениях около 20 лет.

"Россияне, кто состоит в отношениях, рассказали, что длительность таких отношений составляет в среднем 21 год, довольно значительный срок. Конечно, этот срок очень отличается по возрастным группам. В самой старшей из них, 60+, срок отношений максимально значительный - 39 лет. Дальше по мере омоложения он сокращается, но даже в возрастной группе 18-24 - четыре года длительность отношений", - привел данные опроса руководитель Всероссийского центра изучения общественного мнения Валерий Федоров.

По словам Федорова, эксперты ВЦИОМ выяснили также места и обстоятельства, при которых познакомились будущие супруги. На первом месте - компания друзей, об этом рассказали 48% опрошенных. 30% респондентов считают, что лучше знакомиться на работе или учебе. 15% знакомятся в клубах по интересам, секциях, курсах, в интернете. Меньшинство – всего 3% опрошенных – предпочитают знакомиться в транспорте, передает ТАСС.

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