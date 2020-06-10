Михаил Швыдкой: голосование по Конституции в режиме онлайн безопасно для граждан

Голосование пройдет 1 июля

Голосование по поправкам в Конституцию онлайн позволит провести его максимально безопасно для здоровья граждан. Об этом рассказал специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству, художественный руководитель Московского театра мюзикла Михаил Швыдкой.

"В Москве в этом году голосование по поводу поправок в Конституцию будет проходить в режиме онлайн. Зарегистрировались уже более 134 тысяч человек, которые хотят голосовать онлайн, потому что многие уедут, многие боятся коронавируса. Мне кажется, в режиме онлайн голосование безопасно для всех людей", - сказал он в интервью агентству "Москва".

Швыдкой призвал россиян принять участие в голосовании. По его мнению, речь идет об Основном законе и стране, в которой мы живем.

"Коронавирус приходит и уходит, а страна и ее существование в истории остается, поэтому мне кажется, что любой здравомыслящий человек понимает, что поправки в Конституцию - это та важная материя, которая требует участия каждого из нас", - сказал Швыдкой.

Голосование по поправкам в Конституцию пройдет 1 июля.

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