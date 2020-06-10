США сокращают воинский контингент в Германии

Планируется вывести до 9 тысяч военнослужащих

Вашингтон сообщил Берлину о намерении сократить воинский контингент, расквартированный в Германии. Информация предварительная, окончательное решение пока не принято, заявила заместитель официального представителя правительства ФРГ Ульрике Деммер.

"Правительство ФРГ было проинформировано о том, что в американской администрации есть размышления о том, чтобы сократить воинский контингент США в Германии. Однако окончательного решения, по нашей информации, нет", - заявила Деммер.

О планах США вывести из Германии почти треть свое контингента ранее сообщал еженедельник Spiegel. По информации издания, отправиться через океан должны более 9 тысяч военнослужащих из 35 тысяч американских солдат.

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